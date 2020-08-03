2020-08-03T18:09:31+03:00
Общество

Приговор бывшему следователю Вере Рабинович огласят 10 августа

Ей грозит восемь с половиной лет лишения свободы, штраф 150 млн рублей, плюс ее могут лишить звания полковника юстиции
Александра БУДАЕВА
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Заседания по делу Веры Рабинович длятся уже 9 месяцевЗаседания по делу Веры Рабинович длятся уже 9 месяцевФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 3 августа, в Самаре должны были начать оглашение приговора бывшему следователю Вере Рабинович. Однако заседание не состоялось - судья до сих пор находится в совещательной комнате, поэтому его перенесли на 10 августа. Предполагается, что к этому времени судья Евгения Леонтьева определится с вопросом о виновности или невиновности трех подсудимых и о мере наказания, которую можно им назначить, если преступление можно будет считать доказанным.

Напомним, вместе с бывшим следователем Верой Рабинович на скамье подсудимых оказались двое ее знакомых: Жанна Назарова и Виталий Прокофьев. По версии следствия, они выступали посредниками при передаче 2,5 млн рублей в декабре 2018 года. При этом столь немалая сумма была лишь частью взятки в размере 15 млн рублей - именно за эту сумму, как считают силовики, следователь согласилась повлиять на ход проведения проверки и на расследование уголовного дела, основанного на заявлении тольяттинского предпринимателя Зелимхана Темирханова.

На суде полностью вину признал лишь Прокофьев, а Назарова и Рабинович заявили, что Темирханову помогать не собирались, за делом пристально следила прокуратура и руководство Главного следственного управления облМВД, поэтому женщины решили провернуть аферу, пообещать помощь, взять деньги, но ничего не делать.

Как суд отнесется к такой версии событий, узнаем совсем скоро. Ранее гособвинение заявило, что вина бывшего следователя доказана, и запросило ей восемь с половиной лет лишения свободы, штраф 150 млн рублей с запретом на протяжении 10 лет занимать ряд руководящих должностей на госслужбе и с лишением специального звания полковника полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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