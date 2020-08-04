На Обводном шоссе в Тольятти столкнулись два молодых водителя на "Калинах"

4 Авг. 2020 2020-08-04T07:26:44+03:00

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3 августа днем в Тольятти на Обводном шоссе не смогли разъехаться две "Калины". За рулем обоих автомобилей были молодые водители, один получил права шесть месяцев назад, второй - года назад.

- ДТП произошло в районе 2 км Обводного шоссе, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в областном МВД. - Один из водителей выезжал на Обводное шоссе с прилегающей территории, не пропустил второй автомобиль, который уже двигался по шоссе прямо, в результате чего и произошло столкновение.

Оба автомобиля получили серьезные повреждения. Предполагаемому виновнику аварии 30 лет, при столкновении он сильно ударился головой. Медики уже осмотрели его и пришли к выводу, что можно обойтись без госпитализации, после чего отпустили его домой.

По факту ДТП в полиции уже начали проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Один из водителей выезжал с прилегающей территории и не пропустил машину, которая уже мчалась прямо по шоссеФото: ГУ МВД России по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU