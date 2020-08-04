2020-08-04T08:06:20+03:00
Общество

В Сергиевском районе 171 семья переедет из ветхих домов в новые квартиры

Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» программа по переселению из аварийного жилья в Самарской области идет опережающими темпами
Александра БЕЛОВА
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Такие дома строят в Сергиевском районе для переселенцев из аварийного жильяТакие дома строят в Сергиевском районе для переселенцев из аварийного жильяФото: Александра БЕЛОВА
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В Сергиевском районе для переселенцев из аварийного жилья построили 37 домов. Всего в этом году в новые квартиры переедет 171 семья – это более 400 человек не только из Светлодольска, но и из сел Воротнее, Черновка, Новая Елховка, Антоновка, поселка Сок. Это стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированным президентом страны Владимиром Путиным. До 2025 года необходимо построить еще 7 тысяч кв. м. жилья.

- Эта программа имеет особое значение: за каждый цифрой, за каждым метром – жизнь, судьба и благополучие нашего населения, - уверен ио главы муниципального района Сергиевский Анатолий Екамасов. – Ускорить работу в этом направлении нам поручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

С 1997 года София Щитцова с двумя детьми жила в поселке Светлодольск в доме, признанном аварийным. Из удобств – только электричество: ни газа, ни воды, ни канализации в квартире не было. В этом году женщина наконец получит ключи от новой квартиры буквально по соседству – на улице Сергея Баркова,2. 3 августа София впервые побывала в своем новом доме.

- Квартира даже чуть больше нашей, и очень комфортная: чистовая отделка, натяжные потолки, санузел, горячая вода. Во дворе детская площадка, в двух шагах – Дом культуры, где сейчас завершается реконструкция. О таком мы могли только мечтать, - делится эмоциями счастливица.

Переехать в дом, построенный специально для переселенцев из аварийного жилья, семья сможет уже в конце августа – начале сентября. Всего в районе 24 аварийных дома. В 2020 году планируют расселить 13 из них – на эти цели из бюджетов разного уровня - федерального, областного и местного – выделено 162 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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