2020-08-04T12:04:18+03:00
Происшествия

В Самаре бывший пограничник убил женщину, а потом обвинил ее в нападении на себя с ножом

Подруга погибшей говорит, что он был домашним тираном, бил свою возлюбленную и тушил об нее сигареты
Александра БУДАЕВА
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Орудием убийства стал обычный кухонный ножОрудием убийства стал обычный кухонный ножФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Марине Ш. было 45 лет, когда она умерла. В ее гибели обвили сожителя – бывшего пограничника, ветерана Чеченской войны Сергея А. Мужчине вменяют умышленное убийство, а он настаивает, что гибель женщины была случайностью.

Как рассказали «КП-Самара» в областной прокуратуре, инцидент произошел около 6 часов вечера 20 января. По версии следствия, Сергей был пьян, они с Мариной поссорились, он схватил нож и ударил ее в шею, повредив сонную артерию.

Сам мужчина во время следствия утверждал, что в тот вечер у них с Мариной разгорелся конфликт из-за того, что он вернулся из гостей домой позже, чем обещал. Женщина во время ссоры готовила, в сердцах махнула ножом и попала ему по пальцу на руке. Дальше у него сработали инстинкты: он выхватил у нее оружие и махнул им в ее сторону, не целясь. Попал в шею.

Женщина умерла на месте до приезда скорой помощи, Сергею предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». В обстоятельствах этого уголовного дела сейчас разбирается Октябрьский районный суд, однако на стадии следствия подруга Марины говорила, что Сергей часто бил свою возлюбленную, тушил об нее сигареты, и та его боялась. Что выяснится во время судебных заседаний, пока не ясно.

Бывшему пограничнику за убийство грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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