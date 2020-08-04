2020-08-04T12:02:46+03:00
Дом. Семья

В Самарской области кота выбросили из окна третьего этажа

Животное чудом не пострадало и приземлилось прямо на газон
Александра БУДАЕВА
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Кот Крис выжил чудом и ждет владельцев, которые его не предадут. Фото: vk.com/lis_volunteer_help63Кот Крис выжил чудом и ждет владельцев, которые его не предадут. Фото: vk.com/lis_volunteer_help63
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В Самарской области кот Крис не так давно использовал одну из своих девяти кошачьих жизней. Его не просто бросили хозяева, они его буквально выкинули прямо из окна. Животное упало с высоты третьего этажа. Чудом кот приземлился на газон и не получил серьезных травм.

- Однако первые две недели он был в жестоком стрессе и постоянно плакал, - говорят волонтеры организации «ЛиС»: помощь животным».

Котика подобрали, отогрели, он снова начал доверять людям. Сегодня его бело-серая шубка просто лучится благополучием, сытостью и счастьем.

- Сейчас это очень ласковый малыш, который не может без человека, - говорят волонтеры.

Коту Крису сейчас ищут новый дом и таких владельцев, которые не предадут его, не заставят страдать или тратить еще одну кошачью жизнь, чтобы выжить. Связаться с куратором кота можно через группу организации в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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