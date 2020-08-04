В Самарской области кота выбросили из окна третьего этажа
В Самарской области кот Крис не так давно использовал одну из своих девяти кошачьих жизней. Его не просто бросили хозяева, они его буквально выкинули прямо из окна. Животное упало с высоты третьего этажа. Чудом кот приземлился на газон и не получил серьезных травм.
- Однако первые две недели он был в жестоком стрессе и постоянно плакал, - говорят волонтеры организации «ЛиС»: помощь животным».
Котика подобрали, отогрели, он снова начал доверять людям. Сегодня его бело-серая шубка просто лучится благополучием, сытостью и счастьем.
- Сейчас это очень ласковый малыш, который не может без человека, - говорят волонтеры.
Коту Крису сейчас ищут новый дом и таких владельцев, которые не предадут его, не заставят страдать или тратить еще одну кошачью жизнь, чтобы выжить. Связаться с куратором кота можно через группу организации в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU