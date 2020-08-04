Защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов перешел в «Локомотив»

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:50:56+03:00

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Центральный защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов продолжит карьеру в «Локомотиве», воспитанником которого является. Контракт рассчитан на четыре года, за «железнодорожников» футболист будет играть под четвертым номером, сообщает пресс-служба «Локомотива».

- Я был готов вернуться в «Локомотив», еще когда из него уходил. Мечтал об этом и прошел долгий путь. Вернуться в родные стены – большой шаг вперед. В конце сезона связался с агентами. Они сказали, что через пару дней сообщат, кто мной интересуется. Все стало понятно – про любой другой клуб они бы сказали сразу – а так создавали интригу, - прокомментировал переход Лысцов.

Сумма трансфера не разглашается. Ранее комментатор Нобель Арустамян сообщал, что «железнодорожники» могли заплатить «Крыльям» 800-900 млн евро.

Напомним, Лысцов перешел в «КС» из португальской «Бенфики» в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU