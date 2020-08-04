2020-08-04T11:49:37+03:00
Общество

В Самаре во второй половине августа начнут делать прививки от вирусов

В первую очередь вакцинацию стоит пройти людям с лишним весом и хроническими заболеваниями
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Николай Ренц рассказал о прививкахНиколай Ренц рассказал о прививках
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В Самарской области во второй половине августа начнут проводить вакцинацию от гриппа. Первая партия медикаментов поступит уже в ближайшее время и ее распределят по медицинским учреждениям. Врачи просят максимально внимательно отнестись к этой возможности и обязательно сделать прививку особенно тем, у кого есть лишний вес, хронические заболевания.

- В первую очередь прививки будут делать детям с шести месяцев, школьникам, студентам, беременным женщинам, призывникам, тем, у кого есть хронические заболевания, сотрудникам медицинских, образовательных организаций, - рассказал главврач пятой тольяттинской горбольницы Николай Ренц.

Он отметил, что именно прививка позволяет перенести грипп без осложнений, не столкнуться с летальным исходом или тяжелым течением болезни. И попросил внимательно относиться к прививкам.

- Мы предполагаем вторую волну коронавируса. Если человек заболеет гриппом и на этом фоне еще и получит коронавирус, то будет очень сложное течение болезни. Наша задача привить 90% тех, кому показана прививка, - уточнил Николай Ренц.

Также он отметил, что сейчас проводится второй этап клинических исследований российской вакцины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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