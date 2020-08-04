В Самаре у нервного пешехода нашли газовый револьвер

4 Авг. 2020 2020-08-04T10:32:30+03:00

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На днях в утреннее время в Советском районе Самары на улице Печерской экипаж Росгвардии заметил подозрительного молодого человека - увидев служебный автомобиль, он занервничал, изменил направление движения и попытался как можно быстрее выйти из поля зрения патрульных.

Сотрудники вневедомственной охраны решили выяснить причину такого поведения и остановили пешехода. Во время допроса была установлена личность нарушителя - им оказался 27-летний житель Самары. Парень волновался и путано отвечал на их вопросы, а затем признался, что незаконно хранит оружие.

На место происшествия приехала полиция. В ходе личного досмотра у задержанного изъяли газовый револьвер, пригодный для стрельбы. Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области, в отношении самарца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия».

ИСТОЧНИК KP.RU