В Самарской области число заболевших коронавирусом перевалило за 7000 человек

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:45:48+03:00

Скончались еще три человека в Самарской области 2 августа

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За прошедшие сутки в Самарской области выявлено 36 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии превысило отметку в семь тысяч человек и достигла цифры 7011.

В последнее время число заболевших становится все меньше, к примеру, вчера было зарегистрировано 45 новых пациентов, за день до этого - 47.

Однако число летальных исходов постепенно увеличивается. Еще месяц назад бывало, что жертв за сутки не было вообще, либо сообщалось об 1-2 погибших. Теперь же 2 дня подряд, сегодня и вчера, регистрируется по 3 жертвы COVID-19.

С начала пандемии от коронавируса выздоровели более пяти тысяч человек. Еще 400 с лишним человек остаются в больницах, и в два раза больше пациентов лечатся амбулаторно, то есть дома. Их жизни ничего не угрожает, и болезнь протекает довольно легко.

В Самарской области для пациентов с COVID-19 развернуто почти четыре тысячи коек, но больше половины из них уже освободились, а с сентября больницы, переоборудованные под инфекционные госпитали, могут начать работать в штатном режиме. В частности, речь идет о больнице имени Середавина, Клиниках СамГМУ, горбольнице № 5 и ФМБА в Тольятти.

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Речь идет о больнице имени Середавина, тольяттинской горбольнице №5 , Клиниках СамГМУ и ФМБА на территории Тольятти (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU