Стали известны результаты опроса о поправках в ТК РФ об удаленной работе

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:04:44+03:00

Большинство опрошенных уверены, что сотрудник на удаленке должен иметь те же права, что и работник офиса

Изменить размер текста: A A

Стали известны результаты опроса, который проводила партия «Единая Россия» по поводу внесения изменений в ТК РФ, касающихся удаленной работы. Необходимость таких поправок возникла после того, как две трети населения страны перешли на дистанционку из-за пандемии коронавируса. В опросе, который проходил в июле в 83 регионах России, приняли участие 7210 человек, в том числе и жители Самарской области.

- Обсуждения всех факторов удаленной работы прошли в профсоюзных организациях, советах трудовых коллективов, профессиональных сообществах дистанционно и в заочной форме. Предложения были направлены в федеральный центр, - рассказала председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губдумы, замсекретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной деятельности Марина Сидухина.

Так, 92% опрошенных уверены, что сотрудник на удаленке должен иметь те же права, что и работник офиса. 93% считают, что понижать зарплату тем, кто перешел на дистанционную работу, нельзя. 90% выступили за то, чтобы не сотрудника на удаленке не привлекали к работе в нерабочее время, 91% опрошенных согласен работать сверхурочно, но за отдельную плату.

По словам председателя комиссии президиума генсовета «Единой России» по работе с обращениями граждан Жанны Одинцовой, это исследование и полученные предложения передадут председателю партии Дмитрию Медведеву и в рабочую группу по внесению изменений в ТК РФ. Все это учтут при подготовке второго пакета поправок в Трудовой кодекс.

ИСТОЧНИК KP.RU