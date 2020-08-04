2020-08-04T11:44:18+03:00
Общество

В сентябре больница Середавина снова начнет принимать пациентов без COVID-19

Из-за снижения заболеваемости коронавирусные госпитали Самарской области возвращаются к работе в штатном режиме
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Перепрофилированные отделения вернутся к обычному режиму работыПерепрофилированные отделения вернутся к обычному режиму работыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Стало известно, когда в Самарской области коронавирусные госпитали вернутся к работе в штатном режиме. Ожидается, что уже с сентября СОКБ им. В.Д. Середавина начнет принимать пациентов без коронавируса. Об этом сообщил руководитель регионального информационного центра по коронавирусу Николай Ренц.

- В Самарской области заболеваемость снижается, - пояснил Николай Ренц. – Сейчас в больницах региона находятся 409 пациентов с подтвержденным COVID-19, еще 837 человек с таким диагнозом в легкой форме лечатся дома.

Снижение заболеваемости позволило планировать возвращение коронавирусных госпиталей региона к обычному режиму работы уже с сентября. Так, начнет принимать пациентов больница Середавина. Как сообщалось ранее, предполагается, что одно из отделений областной больницы продолжит работать с коронавирусными пациентами, а остальные смогут работать в штатном режиме.

Также к штатной работе в сентябре должны вернуться отдельные подразделения горбольницы № 5 и ФМБА в Тольятти и Клиник СамГМУ в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Самарской области: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
При пожаре на ул.Ново-Вокзальной в Самаре погибла женщина
В Тольятти задержали компьютерного «пирата»
В сентябре больница Середавина снова начнет принимать пациентов без COVID-19
Стали известны результаты опроса о поправках в ТК РФ об удаленной работе
В Самаре водитель автовышки ЗИЛ «загнал» Opel между забором и деревом
В Самарской области число заболевших коронавирусом перевалило за 7000 человек
В Самаре у нервного пешехода нашли газовый револьвер
В Самаре во второй половине августа начнут делать прививки от вирусов
Защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов перешел в «Локомотив»
В Самаре энергетики ликвидируют повреждение на улице Льва Толстого
Инфекционные госпитали в Самарской области вернутся в обычный режим работы с 1 сентября
Николай Ренц: «От нас зависит, будет ли вторая волна коронавируса»
В Самарской области начинается массовая вакцинация населения