В сентябре больница Середавина снова начнет принимать пациентов без COVID-19

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:44:18+03:00

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Стало известно, когда в Самарской области коронавирусные госпитали вернутся к работе в штатном режиме. Ожидается, что уже с сентября СОКБ им. В.Д. Середавина начнет принимать пациентов без коронавируса. Об этом сообщил руководитель регионального информационного центра по коронавирусу Николай Ренц.

- В Самарской области заболеваемость снижается, - пояснил Николай Ренц. – Сейчас в больницах региона находятся 409 пациентов с подтвержденным COVID-19, еще 837 человек с таким диагнозом в легкой форме лечатся дома.

Снижение заболеваемости позволило планировать возвращение коронавирусных госпиталей региона к обычному режиму работы уже с сентября. Так, начнет принимать пациентов больница Середавина. Как сообщалось ранее, предполагается, что одно из отделений областной больницы продолжит работать с коронавирусными пациентами, а остальные смогут работать в штатном режиме.

Также к штатной работе в сентябре должны вернуться отдельные подразделения горбольницы № 5 и ФМБА в Тольятти и Клиник СамГМУ в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU