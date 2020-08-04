В Тольятти задержали компьютерного «пирата»

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:33:30+03:00

Тольяттинца могут лишить свободы на срок до 6 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В ходе проведения «Проверочной закупки» сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОП № 23 УМВД России по Тольятти зарегистрировали факт сбыта контрафактного программного обеспечения. Подозреваемым в нарушении авторских прав оказался безработный и ранее не судимый житель автограда 1993 года рождения.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, находясь возле одного из офисных зданий в Комсомольском районе Тольятти, мужчина распространял контрафактное программное обеспечение - систему трехмерного проектирования. Общая сумма ущерба, причиненного нарушителем правообладателю этой программы, составила более 1 миллиона 200 тысяч рублей.

По данному факту в СУ СК по Самарской области возбудили уголовное дело по статье «Нарушение авторских и смежных прав». Тольяттинец может сесть за решетку на срок до 6 лет. Сейчас полицейские проверяют его на причастность к другим походим преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU