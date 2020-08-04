Школьники и студенты Сызрани смогут экономить на проезде в общественном транспорте

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:16:44+03:00

Сызранские школьники и студенты смогут платить за проезд в транспорте безлимитными картами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Им будут доступны электронные проездные с новыми тарифами

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С 11 августа в Сызрани будут доступны к продаже и использованию карты школьника и студенческие карты Единого оператора электронного проездного на территории Самарской области «Объединенная транспортная карта».

Школьникам такая безлимитная карта на месяц обойдется в 430 рублей, а студентам - 650 рублей. При оплате проезда картой школьникам нужно будет предъявить справку из учебного заведения, а учащимся колледжей, техникумов - студенческий билет.

Электронный проездной будет действовать на муниципальных маршрутах СПАТП №№ 1, 4, 7, 8, 30, 33, 5д. Приобрести карту и оплатить стоимость подключения студенты смогут за 75 рублей, школьная обойдется в 50 рублей. Купить проездной можно будет с 11 августа в пяти офисах ООО «Земский банк» на ул. Ульяновской, 79, ул. Советской, 24, ул. Гоголя, 34, на проспекте 50 лет Октября, 24 д, 54 в.

ИСТОЧНИК KP.RU