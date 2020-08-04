Стало известно, почему в Самаре этим летом не откроются пришкольные лагеря

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:24:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Этим летом в Самаре так и не откроются пришкольные лагеря, не будет даже дежурных групп. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба Самарской области. Как оказалось, лагеря решили не открывать не только из соображений коронавирусной безопасности, но и потому, что потребность в них среди родителей школьников оказалась не слишком высокой. Поэтому власти решили не рисковать здоровьем юных самарцев и их педагогов. В отличие от загородных лагерей, где контакты детей с внешним миром ограничены, гарантировать отсутствие заражений в условиях пришкольных дневных лагерей невозможно.

Тем не менее, как сообщили в оперштабе, власти озаботились досугом трудных подростков. Для них до конца августа в школах будут организованы кружки.

Напомним, загородные оздоровительные лагеря в Самарской области уже работают, в них сейчас отдыхает около шести тысяч ребят.

ИСТОЧНИК KP.RU