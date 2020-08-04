2020-08-04T12:24:21+03:00
Общество

Стало известно, почему в Самаре этим летом не откроются пришкольные лагеря

Оказалось, что родителям школьников они не очень-то нужны
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Запрос родителей на пришкольные лагеря оказался очень низкимЗапрос родителей на пришкольные лагеря оказался очень низкимФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Этим летом в Самаре так и не откроются пришкольные лагеря, не будет даже дежурных групп. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба Самарской области. Как оказалось, лагеря решили не открывать не только из соображений коронавирусной безопасности, но и потому, что потребность в них среди родителей школьников оказалась не слишком высокой. Поэтому власти решили не рисковать здоровьем юных самарцев и их педагогов. В отличие от загородных лагерей, где контакты детей с внешним миром ограничены, гарантировать отсутствие заражений в условиях пришкольных дневных лагерей невозможно.

Тем не менее, как сообщили в оперштабе, власти озаботились досугом трудных подростков. Для них до конца августа в школах будут организованы кружки.

Напомним, загородные оздоровительные лагеря в Самарской области уже работают, в них сейчас отдыхает около шести тысяч ребят.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре после реконструкции открылся музей Куйбышевской железной дороги
В АВТОВАЗе назвали самые продаваемые модели LADA в июле 2020 года
Власти Самары разрешили продолжать строительство картинга в парке Гагарина
Проверил и наградил: в Самару приехал командующий войсками Росгвардии в Приволжском округе
Стало известно, о чем чаще всего спрашивают самарцы у Дмитрия Азарова
Стало известно, где и как заболели новые пациенты с коронавирусом в Самарской области
В Самаре от коронавируса умерла совсем молодая женщина
В Самаре после отмены маршрута № 48к увеличат количество автобусов № 48д
В Самаре ураганный ветер повалил деревья на дорогу
К СамГУПС наблюдается повышенный интерес со стороны абитуриентов-иностранцев
В Самаре сильный ветер повалил два дерева
Чтобы починить канализацию в ЖК "Солнечный" под Тольятти нужно около миллиона рублей
Новые тарифы на газ утвердили в Самарской области
В Сызрани мужчина сел на электричку до Самары и исчез
Стало известно, почему в Самаре этим летом не откроются пришкольные лагеря
Школьники и студенты Сызрани смогут экономить на проезде в общественном транспорте
При пожаре на улице Ново-Вокзальной в Самаре погибла женщина
В Тольятти задержали компьютерного «пирата»
В сентябре больница Середавина снова начнет принимать пациентов без COVID-19
Стали известны результаты опроса о поправках в ТК РФ об удаленной работе
В Самаре водитель автовышки ЗИЛ «загнал» Opel между забором и деревом
В Самарской области число заболевших коронавирусом перевалило за 7000 человек
В Самаре у нервного пешехода нашли газовый револьвер
В Самаре во второй половине августа начнут делать прививки от вирусов
Защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов перешел в «Локомотив»
В Самаре энергетики ликвидируют повреждение на улице Льва Толстого
Инфекционные госпитали в Самарской области вернутся в обычный режим работы с 1 сентября
Николай Ренц: «От нас зависит, будет ли вторая волна коронавируса»
В Самарской области начинается массовая вакцинация населения