2020-08-04T12:36:40+03:00
Общество

В Сызрани мужчина сел на электричку до Самары и исчез

Максима Жирнова не могут найти с 11 июля 2020 года
Галина Костогрызова
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Камеры засняли самарца на станции в Сызрани / Фото: Сызранское ЛО МВД России на транспортеКамеры засняли самарца на станции в Сызрани / Фото: Сызранское ЛО МВД России на транспорте
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В Сызрани пропал 34-летний Максим Жирнов Мужчина родился в Ульяновске, но в последнее время жил в Самаре. Об этом сообщили в Сызранском ЛО МВД России на транспорте.

10 июля 2020 года мужчина приехал в Сызрань к своим родственникам, а на следующий день, 11 июля, приобрел обратный билет на электричку до Самары (время отправления - 15:22). После отправления электропоезда мужчина перестал выходить на связь с родственниками. Дома он так и не появился. Известно, что при себе у мужчины не было документов и мобильного телефона.

Максим Жирнов уже несколько недель не выходит на связь с родственниками

Максим Жирнов уже несколько недель не выходит на связь с родственниками

- На вид Максиму Жирнову 34-37 лет, рост 177 см. Он среднего телосложения, лицо овальное, глаза серо-голубые, волосы светлые короткие, - описали приметы в оперативном ведомстве.

Мужчина был одет в темную рубашку со светлыми надписями, джинсы и кроссовки темного цвета.

Всем, кому что-либо известно о судьбе и местонахождении мужчины, полицейские просят сообщить об этом по адресу: Сызрань, ул. Красная, 3, либо позвонить по номерам: 8(846)490-21-70, 8(939)753-22-77.

ИСТОЧНИК KP.RU

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