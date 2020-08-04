2020-08-04T12:51:30+03:00
Общество

Новые тарифы на газ утвердили в Самарской области

С 1 августа цены на «голубое топливо» выросли
Ольга НОВИКОВА
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Счета за коммуналку снова подрастутСчета за коммуналку снова подрастутФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области выросли тарифы на газ. Приказ с новыми расценками опубликовал департамент ценового и тарифного регулирования региона. Повышенные расценки будут действовать с 1 августа 2020 года.

Платить больше за «голубое топливо» придется всем категориям пользователей. В среднем стоимость газа выросла на 3,34-3,39%, но тарифы разнятся в отличие от использования газа. Тем самарцам, у кого дома стоят газовые плиты и есть централизованное горячее водоснабжение, придется платить за кубометр газа 7,73 рубля вместо 7,48 рубля.

Если в квартире установлена не только газовая плита, но и колонка, за кубометр газа с 1 августа придется платить 6,41 рубля вместо 6,2 руб.

Вырастут и цены на газ для тех, кто использует его для домашней котельной. Здесь вместо 5360 рублей за тысячу кубометров «голубое топливо» будет стоить 5540 рублей .

ИСТОЧНИК KP.RU

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