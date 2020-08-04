Чтобы починить канализацию в ЖК "Солнечный" под Тольятти нужно около миллиона рублей

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:57:55+03:00

Жилой комплекс сдан в эксплуатацию 5 лет назад, но уже разваливается на глазах

Изменить размер текста: A A

В Ставропольском районе власти взялись за починку канализации в ЖК "Солнечный". Напомним, поселок построили не так давно, в эксплуатацию сдали 5 лет назад. Но местным жителям нет покоя. Им то приходится лицезреть трещины в стенах, то мириться с водой, текущей по стенам, а то и вовсе нюхать канализацию, которая регулярно разливается озером прямо под окнами жилых домов.

Застройщик умывает руки, а полиция разбирается, куда делись деньги, а также кто и каким образом ввел в эксплуатацию поселок со столь многочисленными проблемами.

После жалоб жителей ЖК "Солнечный" во все инстанции власти запустили проект оформления земли под ним из частной в муниципальную собственность, и начали "латать дыры". Чтобы устранить все недостатки, которые допустили строители, нужно более 37 млн рублей, такую сумму бюджет выделить пока не готов. Поэтому районные власти пытаются решить те проблемы, которые не требуют отлагательств.

Так выглядят зловонные канализационные озера зимой. Фото: предоставлено жителями ЖК "Солнечный"

В прошлом году 682 тысячи рублей пустили на ремонт двух домов, где ситуация была совсем уж критическая. В этом году решено привести в порядок канализацию. По предварительным подсчетам, на это потребуется около 900 тысяч рублей, но всем ясно, что сумма может вырасти, если появятся какие-то дополнительные затраты и проблемы.

В администрации Ставропольского района корреспонденту "КП-Самара" рассказали: проблемы с канализацией в ЖК "Солнечный" изучала специализированная организация, ее специалисты подсчитали, что для решения проблемы со стоками будет достаточно трех погружных насосов и немного скорректировать схему отвода.

Ремонт канализационных насосных станций и замена насоса непосредственно в ЖК "Солнечный" были запланированы на 15-22 июня, но работы до конца доведены не были. Как сообщил в Twitter глава Ставропольского района Владимир Медведев, выяснилось, что в ЖК "Солнечный" никто и никогда не чистил колодцы, вручную это сделать невозможно из-за опасного для жизни газа, а машины с задачей не справились. В итоге все содержимое канализационных колодцев опять оказалось в поле перед жилыми домами.

Первые попытки наладить канализацию потерпели фиаско. Фото: предоставлено жителями ЖК "Солнечный"

- Они вставили насос в прямок, запустили, а он забился через сутки, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" местные жители. - Оказывается, надо было все колодцы сначала промыть - а там вообще жуть. Сейчас по посёлку по шлангам качают содержимое колодцев до отстойника. С отстойника насосами на МУП "Водоканал Подстепки". В поле, правда, ничего больше не льют. Даже пытаются пробить и промыть колодцы, но пока не очень выходит.

В администрации Ставропольского районе "Комсомолке" рассказали, что из трех закупленных насосов два сейчас в работе, третий - в резерве, их отладка пока продолжается.

- Работа осложняется неудовлетворительным состоянием придомовых приемных колодцев и нерешенности вопроса о собственности на землю, где стоит КНС и проложены сети, - говорят чиновники. - Сейчас оборудование и пуско-наладочные работы оплачивает МУП "Водоканал Подстепки", все сети будут переданы впоследствии ему на баланс.

Вся система канализации в итоге будет обслуживаться МУП "Водоканал Подстепки". Фото: предоставлено жителями ЖК "Солнечный"

В эту пятницу в ЖК "Солнечный" приедет депутат Самарской губернской думы Александр Степанов, изменится ли что-то после его приезда, пока не ясно.

"Комсомолка" следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Зловонные реки, непрочные берега: жители целого поселка под Тольятти медленно уходят под землю в домах-новостройках

Вместо подвала – земляная яма, полная воды, в квартирах - плесень, по стенам – трещины. ЖК «Солнечный» был сдан всего 5 лет назад, но уже медленно рассыпается (подробности)

Куда уходят деньги? Полиция возбудила уголовное дело из-за нарушений в ЖК «Солнечный» под Тольятти

35 млн рублей, которые местная управляющая компания собрала с жильцов, по каким-то причинам не дошли до энергетиков, силовики подозревают, что дело тут в мошенничестве (подробности)

То канализация течет по улицам, то сараи полыхают: в ЖК "Солнечный" под Тольятти почти постоянно дежурит спецтехника

Дома были сданы с нарушениями, у местных жителей теперь каждый день что-то происходит (подробности)

«Канализация разлилась морем»: как под Тольятти спасают целый поселок

Жителям ЖК «Солнечный» говорят, что проблема решена, но дома продолжают разваливаться на глазах (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU