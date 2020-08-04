В Самаре сильный ветер повалил два дерева
В Самаре во вторник, 4 августа, разбушевалась стихия. С самого утра льет дождь, а сильный ветер треплет рекламные конструкции и деревья. Не все из них выдерживают такие испытания.
Так, на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Вольской дерево упало на припаркованный автомобиль, частично преградив проезжую часть. По словам очевидцев, которые опубликовали фото в паблике «Подслушано Самара», пострадавших нет.
Позже участники группы выложили еще фото, только с улицы Клинической - там дерево рухнуло на провода и повисло на них. На место уже прибыли работники коммунальной службы.
На Клинической дерево повисло на проводах / Фото: Подслушано СамараФото: vk.com
Отметим, что ГУ МЧС по Самарской области ранее предупреждало, что сегодня в регионе ожидаются гроза и ветер с порывами 17-22 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU