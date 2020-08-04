В Самаре сильный ветер повалил два дерева

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:01:41+03:00

На пересечении улиц Ново-Вокзальной и Вольской дерево упало на машину / Фото: Подслушано Самара Фото: vk.com

Одно из них рухнуло на машину, а второе - на провода

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В Самаре во вторник, 4 августа, разбушевалась стихия. С самого утра льет дождь, а сильный ветер треплет рекламные конструкции и деревья. Не все из них выдерживают такие испытания.

Так, на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Вольской дерево упало на припаркованный автомобиль, частично преградив проезжую часть. По словам очевидцев, которые опубликовали фото в паблике «Подслушано Самара», пострадавших нет.

Позже участники группы выложили еще фото, только с улицы Клинической - там дерево рухнуло на провода и повисло на них. На место уже прибыли работники коммунальной службы.

На Клинической дерево повисло на проводах / Фото: Подслушано СамараФото: vk.com

Отметим, что ГУ МЧС по Самарской области ранее предупреждало, что сегодня в регионе ожидаются гроза и ветер с порывами 17-22 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU