2020-08-04T14:15:02+03:00
Общество

К СамГУПС наблюдается повышенный интерес со стороны абитуриентов-иностранцев

В приемной комиссии вуза уверены – все из-за повышения престижа транспортного образования
Роман АБРАМСКИЙ
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Сегодня в СамГУПС учатся больше 200 иностранцев, а через два года в вузе ждут 200 студентов из Китая в рамках партнерства с местным институтом. Фото: архив СамГУПС 2019 г.Сегодня в СамГУПС учатся больше 200 иностранцев, а через два года в вузе ждут 200 студентов из Китая в рамках партнерства с местным институтом. Фото: архив СамГУПС 2019 г.
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В Самарском государственном университете путей сообщения зафиксировали рост количества абитуриентов из-за границы. Сейчас в вуз подали заявления больше 200 человек из ближнего и дальнего зарубежья. Больше всего – из Узбекистана, Казахстана и Таджикистана, сообщает пресс-служба СамГУПС. В приемной комиссии вуза такой интерес связывают с повышением престижа транспортного образования в России и других странах.

- Самарский государственный университет путей сообщения – один из крупнейших транспортных вузов в Приволжском федеральном округе – связан партнерскими отношениями с различными зарубежными вузами и образовательными центрами. Кроме того, за последние два года университет провел большую работу по узнаваемости бренда СамГУПС, - отметили в вузе.

По мнению первого проректора СамГУПС Виталия Асабина, узнаваемость вуза - это планомерная работа, которая проводилась за последние три года, в том числе по участию зарубежных учебных заведений в совместных профориентационных проектах университета.

Сегодня в университете путей сообщения учатся больше 200 иностранцев – из Индонезии, Лаоса, Монголии, Украины, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Киргизии и Казахстана. А в прошлом году в Китае открылся Самарский транспортный институт при Шеньсийском железнодорожном профессионально-техническом институте. Это важный проект в рамках стратегии университета по вхождению в международные образовательные и исследовательские цепочки, а также в целях повышения конкурентоспособности вуза. Через два года больше 200 китайских студентов приедут продолжать обучение в СамГУПС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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