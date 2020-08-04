В Самаре ураганный ветер повалил деревья на дорогу

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:49:15+03:00

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В Самаре ураганный ветер повалил на проезжую часть ветки и деревья. Фотографиями беспорядка, который навела непогода, горожане поделились в соцсетях. Так, например, на улице Клинической около школы ветер буквально снес дерево, и оно повисло над дорогой на проводах. А в районе пересечения улиц Ново-Вокзальной и Вольской непогода обломила от дерева крупную ветку, и она рухнула прямо на припаркованные на обочине машины.

- Погода - жесть, но могло было быть и хуже, хорошо хоть, никого не убило, - поделились самарцы впечатлениями в соцсетях.

По прогнозам синоптиков, непогода со шквалистым ветром и дождями продлится в Самаре как минимум до конца дня вторника, 4 августа. Но уже утром в среду, как обещают специалисты Приволжского УГМС, дожди над Самарой прекратятся, а столбик термометра вновь устремится к отметку в 30 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU