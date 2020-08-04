В Самаре от коронавируса умерла совсем молодая женщина
В Самарской области стало известно об очень печальном случае, когда от коронавируса скончалась совсем молодая женщина, ей было лишь 31 год и она страдала заболеваниями нервной системы. Самой молодой жертве коронавируса 29 лет, это мужчина. Также самой молодой умершей женщине был 31 год, она страдала проблемами эндокринной системы.
Всего 4 августа стало известно о смерти трех новых пациентов с коронавирусом. В том числе это и двое мужчин: 60-летний пожилой человек, страдавший проблемами эндокринной и сердечно-сосудистой системы, а также 82-летний пенсионер, у которого были болезни сердца.
Показатель смертности в регионе подрос до 3,04, но это все равно в три раза ниже, чем по стране в целом. Стоит отметить, что чаще всего умирают пациенты старше 60 лет с дополнительными болячками. Хотя и из этого правила есть исключения. Накануне стало известно о смерти мужчины 58 лет, который не страдал другими болезнями, а 21-22 июня также скончались 54-летняя женщина и 59-летний мужчина без выраженных заболеваний сопутствующего характера.
Самарский инфекционист тем временем рассказал, ждать ли вторую волну коронавируса в регионе и какой она может быть.
ИСТОЧНИК KP.RU