2020-08-04T14:54:18+03:00
Общество

В Самаре от коронавируса умерла совсем молодая женщина

Самой молодой жертве COVID в регионе 29 лет, это мужчина, который очень тяжело переносил болезнь
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самаре медики могут спасти не всехВ Самаре медики могут спасти не всехФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области стало известно об очень печальном случае, когда от коронавируса скончалась совсем молодая женщина, ей было лишь 31 год и она страдала заболеваниями нервной системы. Самой молодой жертве коронавируса 29 лет, это мужчина. Также самой молодой умершей женщине был 31 год, она страдала проблемами эндокринной системы.

Всего 4 августа стало известно о смерти трех новых пациентов с коронавирусом. В том числе это и двое мужчин: 60-летний пожилой человек, страдавший проблемами эндокринной и сердечно-сосудистой системы, а также 82-летний пенсионер, у которого были болезни сердца.

Показатель смертности в регионе подрос до 3,04, но это все равно в три раза ниже, чем по стране в целом. Стоит отметить, что чаще всего умирают пациенты старше 60 лет с дополнительными болячками. Хотя и из этого правила есть исключения. Накануне стало известно о смерти мужчины 58 лет, который не страдал другими болезнями, а 21-22 июня также скончались 54-летняя женщина и 59-летний мужчина без выраженных заболеваний сопутствующего характера.

Самарский инфекционист тем временем рассказал, ждать ли вторую волну коронавируса в регионе и какой она может быть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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