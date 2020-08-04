2020-08-04T13:50:08+03:00
Общество

Стало известно, где и как заболели новые пациенты с коронавирусом в Самарской области

С большим отрывом по числу заболевших лидирует Самара
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Больше всего новых больных нашли в СамареБольше всего новых больных нашли в СамареФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Стало известно, где и как заразились коронавирусом новые заболевшие в Самарской области. Такие данные опубликовал региональный оперштаб. Всего за минувшие сутки в Самарской области выявлено 36 новых зараженных.

Наибольшее число новых больных обнаружено в Самаре – здесь заболело 20 человек. Гораздо меньше, всего 5 человек, заболело в Тольятти. Еще по двое новых зараженных обнаружилось в Новокуйбышевске и Волжском районе. Пол одному коронавирусному пациенту прибавилось в Жигулевске, Кинеле, а также Безенчукском, Исаклинском, Красноярском, Сергиевском и Челно-Вершинском районах.

Как рассказали в оперштабе, основная доля заболевших обнаружена при обследовании пациентов с внебольничными пневмониями – таким образом выявили 25 заболевших. Еще 8 пациентов с коронавирусом нашли при профилактическом обследовании внешне здоровых людей. И всего трое новых заболевших - из числа контактных с зараженными ранее.

Напомним, обще число заболевших в регионе перевалило за семитысячную отметку и достигло 7011 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Самарской области: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре после реконструкции открылся музей Куйбышевской железной дороги
В АВТОВАЗе назвали самые продаваемые модели LADA в июле 2020 года
Власти Самары разрешили продолжать строительство картинга в парке Гагарина
Проверил и наградил: в Самару приехал командующий войсками Росгвардии в Приволжском округе
Стало известно, о чем чаще всего спрашивают самарцы у Дмитрия Азарова
Стало известно, где и как заболели новые пациенты с коронавирусом в Самарской области
В Самаре от коронавируса умерла совсем молодая женщина
В Самаре после отмены маршрута № 48к увеличат количество автобусов № 48д
В Самаре ураганный ветер повалил деревья на дорогу
К СамГУПС наблюдается повышенный интерес со стороны абитуриентов-иностранцев
В Самаре сильный ветер повалил два дерева
Чтобы починить канализацию в ЖК "Солнечный" под Тольятти нужно около миллиона рублей
Новые тарифы на газ утвердили в Самарской области
В Сызрани мужчина сел на электричку до Самары и исчез
Стало известно, почему в Самаре этим летом не откроются пришкольные лагеря
Школьники и студенты Сызрани смогут экономить на проезде в общественном транспорте
При пожаре на улице Ново-Вокзальной в Самаре погибла женщина
В Тольятти задержали компьютерного «пирата»
В сентябре больница Середавина снова начнет принимать пациентов без COVID-19
Стали известны результаты опроса о поправках в ТК РФ об удаленной работе
В Самаре водитель автовышки ЗИЛ «загнал» Opel между забором и деревом
В Самарской области число заболевших коронавирусом перевалило за 7000 человек
В Самаре у нервного пешехода нашли газовый револьвер
В Самаре во второй половине августа начнут делать прививки от вирусов
Защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов перешел в «Локомотив»
В Самаре энергетики ликвидируют повреждение на улице Льва Толстого
Инфекционные госпитали в Самарской области вернутся в обычный режим работы с 1 сентября
Николай Ренц: «От нас зависит, будет ли вторая волна коронавируса»
В Самарской области начинается массовая вакцинация населения