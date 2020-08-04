Стало известно, где и как заболели новые пациенты с коронавирусом в Самарской области

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:50:08+03:00

Больше всего новых больных нашли в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

Стало известно, где и как заразились коронавирусом новые заболевшие в Самарской области. Такие данные опубликовал региональный оперштаб. Всего за минувшие сутки в Самарской области выявлено 36 новых зараженных.

Наибольшее число новых больных обнаружено в Самаре – здесь заболело 20 человек. Гораздо меньше, всего 5 человек, заболело в Тольятти. Еще по двое новых зараженных обнаружилось в Новокуйбышевске и Волжском районе. Пол одному коронавирусному пациенту прибавилось в Жигулевске, Кинеле, а также Безенчукском, Исаклинском, Красноярском, Сергиевском и Челно-Вершинском районах.

Как рассказали в оперштабе, основная доля заболевших обнаружена при обследовании пациентов с внебольничными пневмониями – таким образом выявили 25 заболевших. Еще 8 пациентов с коронавирусом нашли при профилактическом обследовании внешне здоровых людей. И всего трое новых заболевших - из числа контактных с зараженными ранее.

Напомним, обще число заболевших в регионе перевалило за семитысячную отметку и достигло 7011 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU