2020-08-04T14:08:39+03:00
Общество

Стало известно, о чем чаще всего спрашивают самарцы у Дмитрия Азарова

В июле жители региона обращались в приемную губернатора более трех тысяч раз
Ольга НОВИКОВА
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Многих самарцев волнуют вопросы благоустройства города и ЖКХМногих самарцев волнуют вопросы благоустройства города и ЖКХФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Стало известно, о чем чаще всего спрашивают жители Самарской области у губернатора Дмитрия Азарова. Как сообщили в облправительстве, в июле в интернет-приемную главы региона поступило 3354 письменных и устных обращения с 3780 вопросами. Чаще всего самарцы обращались к губернатору с социальными вопросами – таких набралось 41% (1554 обращения). Также много вопросов задавали про жилищно-коммунальную сферу (22%, 852 обращения) и про сферу экономики (21%, 808 обращений).

Отвечали власти и на обращения самарцев в соцсетях. Всего за месяц поступило 3674 таких обращения и 4332 вопроса от пользователей соцсетей. В основном жителей региона интересовали вопросы соцобслуживания и соцзащиты (34%), благоустройства (16%), ЖКХ (14%). 11% обращавшихся к главе региона пользователей интересовались темой коронавируса, 10% - дорогами. Как заверили чиновники, удовлетворенность ответами властей составила 86%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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