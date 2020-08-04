Проверил и наградил: в Самару приехал командующий войсками Росгвардии в Приволжском округе

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:27:30+03:00

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В Самарскую область с инспекцией прибыл командующий Приволжским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Александр Порядин. В первую очередь, он побывал в региональном управлении, пообщался с его руководителем генералом-майором полиции Александром Эсауленко и провел совещание с главами подразделений.

Награды получили отличившиеся офицеры. Так, медаль "За спасение" получил Евгений В. , который прошлой зимой спас человека, провалившегося под лед. Пострадавший из последних сил держался в полынье, в тот момент росгвардеец сбросил одежду и пополз к проруби. Уже на берегу он посадил его в прогретый автомобиль и напоил чаем.

- Я рад, что в наших подразделениях служат такие сотрудники – способные не раздумывая прийти на помощь человеку. В таких поступках не только личное мужество. Здесь есть заслуга и наших подразделений по работе с личным составом и подразделений боевой подготовки, которые учат сотрудников действиям в самых различных экстремальных ситуациях, - поделился своим мнением Александр Порядин.

ИСТОЧНИК KP.RU