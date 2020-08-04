2020-08-04T14:27:10+03:00
Общество

Власти Самары разрешили продолжать строительство картинга в парке Гагарина

Жителей заверили, что шум им не помешает
Ольга НОВИКОВА
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Трасса для картинга вызвала споры. Фото: соцсетиТрасса для картинга вызвала споры. Фото: соцсети
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Власти Самары разрешили продолжать строительство картинга в парке им.Гагарина. 4 мая представители мэрии встретились в парке с жителями окрестных домов, которые ранее обратились к властям с претензиями к работе подрядчиков.

Напомним, тревогу неравнодушных самарцев вызвали действия строителей новой трассы для картинга. Мало того, что в непосредственной близости от этого аттракциона расположены детские площадки, так еще и рабочие практически закатали в асфальт деревья. Власти пообещали, что эти нарушения устранят, результаты работы продемонстрировали общественности 4 августа. В результате власти заверили, что ситуация стабилизировалась.

- В сложившейся ситуации есть часть вины инвестора - он не открыт к общению, - заявил замруководителя департамента городского хозяйства Самары Александр Андриянов. - Да, зона отдыха уменьшается, но зато освобождается территория под ЛЭП на месте старой площадки. Она будет облагорожена.

Также беспокойство самарцев вызвали деревья, корни которых во время реконструкции засыпали щебнем. Александр Андриянов заявил, что эти нарушения проекта уже ликвидированы. Вместо двух поврежденных деревьев власти пообещали высадить 10 новых. Также представители мэрии заверили, что по предварительным данным шум от новой картинг-трассы не помешает жителям ближайших домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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