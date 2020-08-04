2020-08-04T15:11:22+03:00
Общество

В Самаре после реконструкции открылся музей Куйбышевской железной дороги

Теперь здесь готовы вновь принимать посетителей
Лариса СТЕПАНОВА
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Музей железнодорожников теперь разместился в здании вокзала. Фото: правительство Самарской областиМузей железнодорожников теперь разместился в здании вокзала. Фото: правительство Самарской области
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4 августа в Самаре после реконструкции открылся музей Куйбышевской железной дороги, и теперь его экспозиция снова доступна для посетителей. Обновленный музей разместился на территории нового вокзального комплекса. В торжественном открытии приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и начальник Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Рашид Сайбаталов. Глава региона отметил, что истории губернии и железной дороги неразрывно связаны.

- Во многом лидерские позиции региона в Поволжье в свое время были предопределены прохождением здесь железной дороги. И эти лидерские позиции наш регион сохраняет до сих пор, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

В железнодорожном музее посетители могут увидеть различные аппараты, путевые инструменты, форменную одежду железнодорожников разных времен, их проездные документы и удостоверения, макеты подвижного состава – всего более трех тысяч экспонатов. Коллекция музея постоянно пополняется. А во время реконструкции экспонаты дополнили QR-кодами с краткой текстовой информацией. Кроме того, по душе посетителям придутся технологии дополненной реальности, интерактивные системы и панели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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