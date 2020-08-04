2020-08-04T15:03:38+03:00
Общество

Самара попала в список городов, в которых женщины часто домогаются до мужчин

Правда, заняла только 16 место
Галина Костогрызова
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Самара вошла в топ-20 городов, где мужчины подвергаются домогательствам со стороны женщинСамара вошла в топ-20 городов, где мужчины подвергаются домогательствам со стороны женщинФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Агентство маркетинговых исследований Zoom Market составило рейтинг городов, где женщины чаще всего домогаются до мужчин. Всего в списке 20 городов. Самара оказалась на 16 строчке рейтинга.

Уточняется, что аналитики опросили 2 400 мужчин в 20 городах. Задавали всего два вопроса: «Вы подвергались домогательствам со стороны женщин?» и «Где это происходило?»

Кроме Самары харассмент со стороны женщин не очень сильно распространен в Красноярске, Нижнем Новгороде, Уфе и Казани, а в топ-5 городов, где представительницы слабого пола часто домогаются до мужчин, вошли Санкт-Петербург, Москва, Краснодар, Саранск и Воронеж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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