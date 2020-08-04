Самара попала в список городов, в которых женщины часто домогаются до мужчин
Агентство маркетинговых исследований Zoom Market составило рейтинг городов, где женщины чаще всего домогаются до мужчин. Всего в списке 20 городов. Самара оказалась на 16 строчке рейтинга.
Уточняется, что аналитики опросили 2 400 мужчин в 20 городах. Задавали всего два вопроса: «Вы подвергались домогательствам со стороны женщин?» и «Где это происходило?»
Кроме Самары харассмент со стороны женщин не очень сильно распространен в Красноярске, Нижнем Новгороде, Уфе и Казани, а в топ-5 городов, где представительницы слабого пола часто домогаются до мужчин, вошли Санкт-Петербург, Москва, Краснодар, Саранск и Воронеж.
ИСТОЧНИК KP.RU