В Самаре расчетный тариф на перевозку пассажиров в метро вырастет в полтора раза

4 Авг. 2020 2020-08-04T16:53:17+03:00

Повышать стоимость проезда в метро для пассажиров не будут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самаре собираются в полтора раза увеличить расчетный тариф на перевозку пассажиров в метро, это решение утвердила тарифная комиссия. Сейчас расчетная стоимость такой перевозки составляет 64,08 рубля. Ее предполагается увеличить до 92,01 рубля. Соответствующие документы опубликованы на сайте самарской мэрии.

- Введение ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции привело к снижению пассажиропотока МП «Самарский метрополитен» более чем на 40%, - говорится в документах мэрии. - В то же время число курсирующих составов осталось прежним. Поскольку выплаты субвенций из областного бюджета зависят от фактического количества перевезенных пассажиров, необходимо изменить тарифы для компенсации выпадающих доходов метрополитена для обеспечения бесперебойной работы предприятия.

Повышать стоимость проезда для пассажиров метро не собираются.

В 2020 году самарский метрополитен планирует перевезти 8,6 млн пассажиров. Это на 33,8% ниже, чем в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU