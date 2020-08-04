2020-08-04T17:08:37+03:00
Общество

В Самару идут жара и ураганный ветер

Об этом предупреждает МЧС
Ольга НОВИКОВА
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Погода готовит для самарцев очередные сюрпризыПогода готовит для самарцев очередные сюрпризы
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МЧС предупреждает: 5-7 августа в Самаре снова ожидается жара. Столбики термометров покажут до +33 градусов. При этом повышение температуры воздуха будет сопровождаться сильным ветром, его порывы могут достигать до 20 метров в секунду. А вот осадки должны прекратиться.

Как сообщают специалисты Приволжского УГМС, в обрушившейся на Самарскую область в начале недели непогоде и дождях виноват Каспийский циклон.

- В среду осадки прекратятся, а температура воздуха вновь начнет достигать отметки 30 градусов, - сообщают синоптики.

Однако к выходным жара немного спадет. По предварительным прогнозам, температура воздуха днем в субботу и воскресенье составит 22...25 градусов. Ночью столбик термометра опустится до 12...15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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