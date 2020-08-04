2020-08-04T16:48:15+03:00
Общество

В Тольятти на руководство управляющей компании возбудили уголовное дело из-за долга за тепло

ООО «Жилстандарт» задолжал поставщикам тепла 23 миллиона рублей
Ольга НОВИКОВА
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Из-за задолженности могут пострадать и добросовестные плательщикиИз-за задолженности могут пострадать и добросовестные плательщикиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тольятти возбудили уголовное дело против руководства управляющей компании ООО «Жилстандарт». Компания задолжала за тепло более 23 миллионов рублей.

- В июне 2020 года поставщик тепла обратился с заявлением в УМВД России по Тольятти с просьбой проверить финансово-хозяйственную деятельность ООО «Жилстандарт», накопившее многомиллионную задолженность за потребленное тепло, - рассказали энергетики.

Правоохранители провели проверку и нашли основания для возбуждения уголовного дела по статье «Мошенничество». Если факт нецелевого использования средств добросовестных плательщиков подтвердится, менеджменту управляющей компании может грозить крупный штраф или лишение свободы.

По данным энергетиков, на 1 августа 2020 года общий долг управляющих компаний и ТСЖ Тольятти за тепловую энергию составляет более 1 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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