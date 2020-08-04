2020-08-04T17:06:25+03:00
Общество

Сильный ветер повалил стенды фотовыставки у фонтанов на Осипенко

Разгулявшаяся стихия в Самаре валит деревья и остановки, ломает ветки
Ольга НОВИКОВА
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Шквалистый ветер повалил стенды фотовыставкиШквалистый ветер повалил стенды фотовыставкиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Шквалистый ветер в Самаре разгулялся не на шутку. Стихия повалила даже тяжелые металлические стенды фотовыставки на площади Героев 21-й армии около фонтанов на ул. Осипенко.

- Лежат так аккуратно, что поначалу даже не замечаешь их, кажется, что так и надо, - сообщают очевидцы.

Судя по внешнему виду, металлические конструкции стендов обошлись без сильных повреждений.

Также самарцы сообщают в соцсетях о многочисленных поваленных деревьях и остановках, а также сломанных ветках. Так, большая ветка упала на провода на ул.Клинической, дерево повалило на ул.Промышленности, на ул. Бубнова, ул.Ново-Вокзальной, Арцыбушеувской, Вилоновской. На ул.Урицкого упавшее дерево перекрыло проезжую часть, а на ул.Тополей/Димитрова ветер уронил остановку.

Тем не менее городские власти уверяют, что ситуация под контролем, а дежурные бригады оперативно устраняют последствия урагана.

- По поручению главы города департамент городского хозяйства и экологии и районные администрации держат ситуацию на контроле, - прокомментировали в мэрии. - Городские службы мониторят ситуацию, сформированы дежурные бригады, которые оперативно устраняют последствия урагана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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