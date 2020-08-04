2020-08-04T17:55:24+03:00
Происшествия

Под Самарой машина популярной службы такси перевернулась на крышу

К счастью, обошлось без пострадавших
Евгения ВАСИНА
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Фото группы ВКонтакте "Подслушано | Самара" (overstory163/vk.com)Фото группы ВКонтакте "Подслушано | Самара" (overstory163/vk.com)Фото: СОЦСЕТИ
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Необычное ДТП произошло во вторник, 4 августа, в Волжском районе Самарской области на улице Петра Монастырского, в районе дома 7. Машина популярной службы такси по невыясненным пока причинам перевернулась. Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции.

Как пояснили корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, в происшествии никто не пострадал. Сейчас проверяют, не был ли водитель в состоянии алкогольного опьянения.

Судя по фотографиям в соцсетях, автомобиль лежит на крыше буквально в чистом поле. Как раз в этом месте заканчивается дорога. Окончание асфальтового покрытия помечено бетонным заграждением. Вероятно, пытаясь объехать блоки или после встречи с ними, машина и оказалась вверх тормашками. Однако точная причина ДТП будет названа позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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