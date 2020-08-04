2020-08-04T18:59:55+03:00
Спорт

"Крылья Советов" до пятницы будут готовиться в Самаре к матчу 2 тура ФНЛ

Сегодня игроки волжан уже провели полуторачасовую тренировку в полном составе
Михаил ГОРЮНОВ
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"Крылья Советов" готовятся к очередному матчу ФНЛ"Крылья Советов" готовятся к очередному матчу ФНЛФото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).
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Самарские "Крылья Советов" начали подготовку к матчу 2 тура Олимп-ФНЛ против московского "Велеса". Игра пройдет 8 августа, в субботу, на стадионе "Авангард" в Домодедово.

Как сообщает пресс-служба волжан, накануне для игроков основного состава, не игравших с "Балтикой, либо вышедших на замену, прошло учебно-тренировочное занятие. Сегодня, 4 августа, команда собралась на клубной базе и провела полуторачасовую тренировку в полном составе.

- После разминки с мячами, большую часть занятия посвятили тактике, отрабатывая командные и индивидуальные действия в определённых игровых ситуациях, - делятся в пресс-службе "КС".

Подготовка на базе в Самаре продлится до пятницы. Именно в этот день "Крылья" улетят в Москву. Отметим, что обслужит встречу соперников, в активе которых сейчас по одному очку, бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным из Тулы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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