"Крылья Советов" до пятницы будут готовиться в Самаре к матчу 2 тура ФНЛ
Самарские "Крылья Советов" начали подготовку к матчу 2 тура Олимп-ФНЛ против московского "Велеса". Игра пройдет 8 августа, в субботу, на стадионе "Авангард" в Домодедово.
Как сообщает пресс-служба волжан, накануне для игроков основного состава, не игравших с "Балтикой, либо вышедших на замену, прошло учебно-тренировочное занятие. Сегодня, 4 августа, команда собралась на клубной базе и провела полуторачасовую тренировку в полном составе.
- После разминки с мячами, большую часть занятия посвятили тактике, отрабатывая командные и индивидуальные действия в определённых игровых ситуациях, - делятся в пресс-службе "КС".
Подготовка на базе в Самаре продлится до пятницы. Именно в этот день "Крылья" улетят в Москву. Отметим, что обслужит встречу соперников, в активе которых сейчас по одному очку, бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным из Тулы.
ИСТОЧНИК KP.RU