Появились подробности стычки мигрантов и правохранителей на границе с Казахстаном

5 Авг. 2020 2020-08-05T00:53:31+03:00

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В Росгвардии Самарской области объяснили, что произошло на границе с Казахстаном, в Большечерниговском районе. В социальных сетях широко распространилось видео, на котором был запечатлен момент небольшой стычки между сотрудниками правоохранительных органов и трудовыми мигрантами, предпринявшими попытку взять штурмом заркытую из-за коронавируса границу. Ничего серьезного не произошло, люди быстро разошлись. Сотрудники Росгвардии в мини-конфликте не участвовали.

- Стычка произошла накануне и была очень быстро локализована без вмешательства представителей ведомства, - сообщили в ведомстве корреспонденту КП-Самара.

Кстати, как раз о работе Росгвардии на границе области с Казахстаном говорили накануне губернатор Дмитрий Азаров и командующий Приволжским округом войск Алексей Порядин. Глава региона особенно подчеркнул, что стабилизировать ситуацию здесь удалось во многом благодаря подразделениям Росгвардии, получилось не допустить противоправных действий.

В самом деле, власти Большечерниговского района попали в сложную ситуацию. Несколько раз за небольшой период по стране распространялся слух, что Казахстан открывает границы. Трудовые мигранты со всей России паковали вещи и выезжали на родину. Но в Самарской области, на границе с Оренбургом и Казахстаном их останавливали. Соседняя страна держит границы закрытыми из-за коронавируса. Людям предлагали остановиться в палаточном лагере, но даже на такой шаг они шли не охотно. Мигранты просто разбивают палатки в поле, спаят в машинах, боятся уйти далеко от дороги, чтобы не пропустить "вывозной рейс". Проблему решает их родная страна, иногда присылая за ними автобусы. Ситуация остается конфликтной и напряженной. На месте палаточного лагеря, где живут в чистом поле сотни человек, в том числе дети и беременные, побывал и наш журналист. Местные власти стараются помочь непрошенным гостям и не допустить опасности для жителей соседних сел.

ИСТОЧНИК KP.RU