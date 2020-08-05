2020-08-05T01:34:00+03:00
Общество

Ураган в Самаре повалил три десятка деревьев на 24 авто

О последствиях непогоды и сильного ветра в Самаре рассказали в МЧС
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В Самаре повалило три десятка деревьевВ Самаре повалило три десятка деревьев
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В МЧС по Самарской области рассказали о последствиях урагана в Самаре 4 августа 2020 года. Сильный ветер поднялся ближе к вечеру и стал причиной неприятных моментов для многих жителей. Порывами ветра свалило 31 дерево по всему городу.

- Пострадали 24 автомобиля, на которые эти деревья упали. Также перевернулся остановочный павильон, повредилась рекламная конструкция и торговая палатка была снесена с места. Это произошло в результате комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, - прокомментировал представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Самарской области Мирослав Пивень.

Коммунальные службы незамедлительно приступили к устранению последствий ураганного ветра. Автомобилистов ждали неприятные мгновения, им теперь придется постараться, чтобы получить компенсацию.

А вот синоптики предупредили - все может повториться, опасность порывистого ветра сохраняется и пятого августа. Поэтому МЧС просит жителей без лишней необходимости не покидать дом, быть чрезвычайно осторожными и оставлять машину, предварительно убедившись в безопасности выбранного места.

ИСТОЧНИК KP.RU

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