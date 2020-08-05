2020-08-05T10:45:39+03:00
Спорт

Сергей Корниленко рассказал, чем будет заниматься на посту спортивного директора «Крыльев Советов»

Сразу после назначения на новую должность экс-нападающий «КС» поделился эмоциями и планами
Михаил ГОРЮНОВ
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Корниленко готов к выполнению поставленных задачКорниленко готов к выполнению поставленных задачФото: соцсети
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Экс-нападающий самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал свое назначение на пост спортивного директора клуба. Он признался, что решение, принятое губернатором Дмитрием Азаровым, для него оказалось весьма неожиданным.

- Я был удивлен, но в то же время хочу сказать, что Самара за 10 лет практически стала для меня домом, родным и любимым городом. Со всей ответственностью хочется работать, быть полезным клубу, - заявил Корниленко.

Сергей Корниленко рассказал о своем назначении на пост спортивного директора "Крыльев Советов".Сегодня на «Самара Арене» состоялось совещание по развитию футбола и дальнейшим планам по работе «Крыльев Советов», которое проводил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Одним из итогов совещания стало предложение Дмитрия Азарова назначить Сергея Корниленко спортивным директором «Крыльев Советов». По окончании совещания Сергей Корниленко дал интервью самарским СМИ.

Сергей добавил, что в голове у него уже есть много мыслей по поводу того, как сделать команду лучше. Первоочередные задачи были озвучены на состоявшейся встрече. О них «КП-Самара» писала подробнее.

- В первую очередь нужно выработать стратегию и планы по поводу того, как мы будем развиваться дальше, - отметил спортивный директор. - В первую очередь моя деятельность будет касаться спортивного блока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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