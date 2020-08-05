В Тольятти водитель «Мерседеса» сильно разогнался и перевернулся, улетев с дороги

5 Авг. 2020 2020-08-05T08:28:35+03:00

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Серьезное ДТП накануне вечером, во вторник, 4 августа, произошло в Комсомольском районе Тольятти. Примерно в 18-00 «Мерседес Бенс» на Обводном шоссе съехал с дороги и перевернулся.

- За рулем иномарки находился 37-летний мужчина. По предварительной версии, он не выбрал безопасную скорость, не справился с рулевым управлением, из-за чего и произошло опрокидывание, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Водитель в результате аварии получил травмы. Ему назначено амбулаторное лечение. Сейчас по фату случившегося полицейские проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU