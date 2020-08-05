2020-08-05T09:45:07+03:00
Происшествия

В селах Самарской области преступники похищали из частных домов вещи и огнестрельное оружие

Полицейским удалось найти подозреваемых, в ближайшее время их уже будут судить
Михаил ГОРЮНОВ
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Злоумышленники атаковали частные домаЗлоумышленники атаковали частные домаФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Старший полицейский следователь из Безенчукского района Светлана Чиркова закончила разбираться с запутанным уголовным делом в отношении местных жителей. Последних обвиняют в серии краж из дачных домов в ряде сел региона.

- В марте 2020 года злоумышленники, пользуясь отсутствием хозяев, проникали в жилища в Александровке и Кануевке. Там они совершали хищения имущества владельцев. В одном из домов в числе прочего было украдено охотничье ружье, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В конце марта сотрудники ГИБДД остановили машину с прицепом, в котором находились различные металлические предметы. В ответ на подозрения стражей порядка водитель и пассажир сообщили, похитили эти изделия с территории частных домов в Александровке.

Подозреваемых задержали, оба уже ранее судимы. Расследование осложнялось тем, что потерпевшие пользовались домами, из которых совершались кражи, только летом. Долгое время они туда не возвращались и не знали, что происходит.

В итоге были возбуждены уголовные дела по фактам краж и хищения огнестрельного оружия. Фигурантов будут в ближайшее время судить за причастность к 6 эпизодам незаконной деятельности. Общий ущерб превысил 60 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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