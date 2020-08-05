2020-08-05T09:43:44+03:00
Происшествия

На Обводном шоссе в Тольятти «БМВ» протаранил столб

Водителю понадобилась помощь врачей
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Иномарку сильно разворотилоИномарку сильно разворотилоФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

Дождливая погода, разыгравшаяся в регионе 4 августа, негативно сказалась на автолюбителях. Так, 4 августа в Тольятти зафиксировано сразу несколько ДТП на Обводном шоссе. Примерно в 16-00 там BMW Х1 протаранил столб.

- 40-летний мужчина ехал в направлении Поволжского шоссе. В пути следования он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил наезд на световую опору, расположенную в 4,3 метра от проезжей части, - делятся предварительной версией в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Водитель иномарки получил травму головы и был госпитализирован. Сейчас по факту случившегося полицейские проводят проверку.

Напомним, что на том же Обводном шоссе вчера в 18-00 улетел за обочину и перевернулся «Мерседес Бенс». И там владельцу авто понадобилась помощь медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
22 800 жителей Самарского региона зарегистрировались как самозанятые
Коронавирус убил уже больше 100 жителей Самарской области
В Самарской области от коронавируса умерли еще 5 человек
Жительница Самарской области в 1992 году ушла от мужа и дочери и до сих пор не может найти дом
Стало известно, когда скопившиеся на границе в Самарской области мигранты из Узбекистана начнут возвращаться домой
Главный тренер «Крыльев Советов» рассказал об итогах совещания по поводу судьбы клуба
В Самаре собираются реставрировать знаменитую дачу со слонами
На Обводном шоссе в Тольятти «БМВ» протаранил столб
В селах Самарской области преступники похищали из частных домов вещи и огнестрельное оружие
В Тольятти водитель «Мерседеса» сильно разогнался и перевернулся, улетев с дороги
Сергей Корниленко рассказал, чем будет заниматься на посту спортивного директора «Крыльев Советов»
Ураган в Самаре повалил три десятка деревьев на 24 авто
В Самару могут вернуть строгий карантин
Появились подробности стычки мигрантов и правохранителей на границе с Казахстаном
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели самарского кадета, упавшего с крыши
В Самаре возле собственного дома застрелили молодого мужчину
Стали известны последствия урагана, обрушившегося на Самару 4 августа
Новым спортивным директором «Крыльев Советов» стал экс-нападающий клуба Сергей Корниленко