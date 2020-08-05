На Обводном шоссе в Тольятти «БМВ» протаранил столб
Дождливая погода, разыгравшаяся в регионе 4 августа, негативно сказалась на автолюбителях. Так, 4 августа в Тольятти зафиксировано сразу несколько ДТП на Обводном шоссе. Примерно в 16-00 там BMW Х1 протаранил столб.
- 40-летний мужчина ехал в направлении Поволжского шоссе. В пути следования он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил наезд на световую опору, расположенную в 4,3 метра от проезжей части, - делятся предварительной версией в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Водитель иномарки получил травму головы и был госпитализирован. Сейчас по факту случившегося полицейские проводят проверку.
Напомним, что на том же Обводном шоссе вчера в 18-00 улетел за обочину и перевернулся «Мерседес Бенс». И там владельцу авто понадобилась помощь медиков.
ИСТОЧНИК KP.RU