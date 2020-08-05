2020-08-05T10:21:35+03:00
Спорт

Главный тренер «Крыльев Советов» рассказал об итогах совещания по поводу судьбы клуба

Игорь Осинькин подчеркнул, что важно вернуться в РПЛ и создать сильную команду
Михаил ГОРЮНОВ
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Игорь Осинькин удивлен тем, как в Самаре любят футболИгорь Осинькин удивлен тем, как в Самаре любят футболФото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мыслями после совещания на «Самара Арене», где 4 августа решались вопросы по дальнейшему развитию клуба. Он заявил, что в регионе много неравнодушных людей, которым небезразлична судьба команды.

- Эти люди по-настоящему любят клуб, любят футбол. Я удивлен, насколько в нашем руководстве много людей, которым спорт очень близок, которые в нем разбираются, - рассказал наставник.

Осинькин назвал состоявшийся разговор конструктивным. Самым главным он назвал переживание людей за то, что «Крылья» в ФНЛ не на своем месте и им нужно двигаться вперед.

- Чем выше бренд команды, тем легче решать любые вопросы, в том числе и по юношескому и молодежному футболу, - отметил специалист. - Регионы, где команды низкого уровня, в низших лигах, про футбол потихоньку забывают. Слава богу, что Самара не позволяет этого делать.

Игорь Осинькин подчеркнул, что сейчас важно вернуть команду в РПЛ и создать конкурентоспособный коллектив на долгие годы.

Напомним, что по итогам минувшей встречи были отправлены в отставку люди из числа руководства «КС» - Виталий Шашков и Геннадий Голубин. На должность спортивного директора назначили Сергея Корниленко.

Игорь Осинькин рассказал о планах "Крыльев Советов" на будущее.После совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе «Крыльев Советов» главный тренер нашей команды Игорь Осинькин дал интервью самарским СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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