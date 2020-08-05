2020-08-05T11:02:33+03:00
Общество

Стало известно, когда скопившиеся на границе в Самарской области мигранты из Узбекистана начнут возвращаться домой

Накануне между отчаявшимися жителями палаточного лагеря и правоохранителями произошли стычки, но сейчас люди успокоились и ждут поезда
Ольга НОВИКОВА
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Люди в палаточном лагере хотят только одного - чтобы их пропустили на родинуЛюди в палаточном лагере хотят только одного - чтобы их пропустили на родинуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Почти тысячу трудовых мигрантов из Узбекистана, скопившихся в палаточном лагере в Самарской области на границе с Казахстаном, обещают отправить домой. Поезд, который отвезет граждан Узбекистана в родные края, ждут уже к концу этой недели, 7 августа. Как рассказала журналисту «КП-Самара» руководитель всемирного конгресса узбеков и узбекистанцев в Самарской области Дильфуза Сабирова, сейчас люди собирают вещи и готовятся к отправке.

- Решения об открытии транспортного коридора удалось достичь путем долгих и сложных переговоров, в них участвовали МИД Казахстана и Узбекистана, - сообщила она. – Это будет последний вывозной рейс. После него границы Казахстана для поездов и автомобилей по-прежнему останутся закрыты. Однако граждане Узбекистана смогут добраться домой на самолетах.

Напомним, тысячи трудовых мигрантов из Узбекистана начали скапливаться на границе Самарской области и Казахстана стихийно – кто-то пустил слух, что Казахстан откроет границы и пропустит домой людей, оставшихся без работы во время пандемии коронавируса. Однако слухи оказались ложными, границы – закрытыми, а сотни людей – в стихийном палаточном лагере в чистом поле в Большечерниговском районе. Граждан Узбекистана уже вывозили домой, но на их место приехали новые. Власти региона и района организовали для них палаточный лагерь и предложили места для временного размещения, однако большинство мигрантов от них отказалось и предпочло остаться около трассы, чтобы не пропустить автобус, если границу все-таки откроют.

Обстановка в лагере накалилась, вчера стало известно о стычках мигрантов с правоохранителями. Однако сейчас ситуация стабилизировалась.

- Люди узнали, что будет поезд, и успокоились. Сейчас все ждут, когда их отправят домой, - пояснила Дильфуза Сабирова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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