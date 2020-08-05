2020-08-05T11:15:06+03:00
Общество

Жительница Самарской области в 1992 году ушла от мужа и дочери и до сих пор не может найти дом

Информация о женщине появилась в социальных сетях, сейчас ее судьбой заинтересовались сотрудники полиции
Михаил ГОРЮНОВ
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Полицейские просят, чтобы женщине оказались помощь в администрации КинеляПолицейские просят, чтобы женщине оказались помощь в администрации КинеляФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В социальных сетях появилась информация, что на улице в поселке Усть-Кинельском уже несколько дней живет женщина. Как заявляют авторы поста, она пребывает в тяжелых условиях и никто из родных ей не помогает. Проверить опубликованные сведения взялись полицейские.

- Было установлено, что женщине 63 года. Она ранее проживала в Кинеле с мужем и детьми, но в 1989 году стала злоупотреблять спиртными напитками. В 1992 году она ушла из дома и проживала у знакомых и случайных людей, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Героиня публикации не имеет постоянного места жительства. Как говорят правоохранители, нет у нее и желания работать, а также что-либо поменять в своей жизни. Даже паспорт у дамы остался со времен СССР, а все остальные документы утеряны.

- Полицейские пытались выдать ей паспорт гражданина РФ, но из-за ее нежелания оформление не состоялось. К административной и уголовной ответственности она не привлекалась, на профилактических учетах не состоит, - продолжают в облГлавке. - Связь с бывшим мужем и дочерью не поддерживает. Иных родственников нет.

В январе 2019 года «Комплексный центр социального обслуживания населения Восточного округа» оказал женщине помощь в прохождении медицинской комиссии для восстановления документов и помещения в центр социальной адаптации для бездомных и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Но пациентка самовольно ушла из учреждения.

Долгое время никто не знал, где находится пропавшая. В сентябре 2019 года она снова явилась в отделение сестринского ухода в поселке Алексеевка. В начале октября ее поместили в тольяттинский приют для бомжей. 31 июля 2020 года гражданка ушла оттуда.

Как установили сотрудники полиции, сейчас дама находится на попечении одного из благотворительных фондов Самары. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Представители МВД направили в администрацию Кинеля просьбу направить бездомную в социальный приют и принять меры по оказанию ей всей необходимой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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