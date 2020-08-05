В Самарской области от коронавируса умерли еще 5 человек

5 Авг. 2020 2020-08-05T10:54:03+03:00

Всего за минувшие сутки в регионе зафиксировано 34 заболевших

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За прошедшие сутки в Самарской области выявлено 34 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии достигло цифры 7045.

В последнее время число заболевших становится все меньше, к примеру, вчера было зарегистрировано 37 новых пациентов. Но растет число летальных исходов. За минувшие сутки от Covid-19 скончались еще 5 жителей региона. Таким образом, сейчас общее число умерших - 102 человека.

Положительная динамика есть среди тех, кто победил болезнь. За минувшие сутки в губернии выздоровели 119 человек. Теперь в области 5280 граждан смогли одолеть коронавирусную инфекцию.

Власти напоминают - будьте осторожны и не спешите снимать маски!

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ИСТОЧНИК KP.RU