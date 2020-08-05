2020-08-05T11:17:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус убил уже больше 100 жителей Самарской области

За последние сутки стало известно о 5 новых умерших от страшной болезни
Михаил ГОРЮНОВ
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В Самарской области люди продолжают умирать от коронавирусаВ Самарской области люди продолжают умирать от коронавирусаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Случаи заболевания коронавирусной инфекцией в Самарской области падают, но число умерших от болезни растет. Так, 5 августа стало известно о том, что скончались еще 5 пациентов с Covid-19.

- Общее число умерших от коронавирусной инфекции в регионе 102 человека. 5280 человек победили болезнь, - сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Напомним, что за минувшие сутки в области выявили еще 34 заболевших. 119 человек закончили лечение. Всего за день в России нашли 5204 новых инфицированных. Скончались 139 граждан. Выздоровели 7555 пациентов. Под медицинским наблюдением остаются 246 685 жителей нашей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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