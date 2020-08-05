22 800 жителей Самарского региона зарегистрировались как самозанятые

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:13:17+03:00

Всё больше людей, планирующих предпринимательскую деятельность, выбирают для себя специальный налоговый режим и регистрируются в качестве самозанятых

Это открывает новые возможности для роста дохода, расширения клиентской базы и работы с юрлицами.

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Всё больше людей, планирующих предпринимательскую деятельность, выбирают для себя специальный налоговый режим и регистрируются в качестве самозанятых. Это открывает новые возможности для роста дохода, расширения клиентской базы и работы с юрлицами.

ИП и юрлица работают с самозанятыми, поскольку:

— договор и чек имеют юридическую силу

— исполнитель и заказчик более ответственно подходят к выполнению договорных отношений

— нет дополнительных трат на налоги

Например, заказчик может учесть в затратах понесённые траты на услуги самозанятого. Какие образом? Согласно ст. 15 ч. 8-10 422-ФЗ — сформированный плательщиком НПД чек является обязательным для учёта расходов при определении налоговой базы организации или ИП. Рекомендуем изучить подробнее разъяснения ФНС: https://www.klerk.ru/doc/482821/

А что насчёт договора?

С самозанятыми в ряде случаев не обязательно заключать договор. Прийти к соглашению можно и в устной форме. Поскольку документом, подтверждающим произведённые организацией или предпринимателем-заказчиком затраты на оплату услуг, является чек, выданный самозанятым. В чеке указываются ИНН организации-заказчика и наименование оказанных услуг.

Когда можно обойтись без договора?

При оказании услуг по сделке, исполняемой немедленно при заключении договора. Факт заключения договора подтверждается уплатой заказчику соответствующей суммы за оказанные услуги.

Как стать самозанятым?

— Через сайт ФНС: npd.nalog.ru

— В приложении «Мой налог» (в App Store и Google Play Market)

— В ряде банков России (Сбербанк, Альфабанк, Тинькофф и т.д.)

Что сделать, чтобы ваше дело приносило больший доход и результат?

Расскажем на специальном онлайн-курсе, разработанном в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса → «Шаг к бизнесу для самозанятых». Кстати, он стартует уже 11 августа.

Детали и регистрация по ссылке: https://mybiz63.timepad.ru/event/1339063/

Всё о мерах государственной поддержки предпринимателей в Самарском регионе — на едином сайте mybiz63.ru и в социальных сетях:

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ИСТОЧНИК KP.RU