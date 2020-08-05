Самозанятые Самарской области смогут пройти обучение у ведущих федеральных и региональных экспертов.
От мечты до бизнеса - один шаг. Для для самозанятых Самарского региона - это уникальный онлайн-курс для самозанятых «Шаг к бизнесу». Он стартует в августе 2020 в рамках нацпроекта по поддержке бизнеса . Пройдя его, участники под руководством ведущих федеральных и региональных экспертов смогут превратить свое хобби в рабочий и приносящий доход проект, станут профессионалами в своей сфере, а также смогут выстроить эффективную работу и поток продаж.
В программе курса:
Наталья Мартынова— руководитель бухгалтерской компании «Маржу» расскажет:
- Какие виды бизнеса подходят под НПД
- Как открыться и что делать с налогами
- О господдержке самозанятых
Елена Лукина— креативный директор и совладелец агентства брендинга и рекламы LENIN поделится:
- Секретами поиска и формулирования конкурентных преимуществ
- Почему большинство красивых фраз на баннерах и сайтах нельзя считать достоинствами компании
Владимир Якуба — известный по всей России бизнес-тренер по лидерству и продажам научит:
- Конкурентной разведке
- Вопросам, которые 100% нужно задавать клиенту
- Топ-5 безотказных техник отработки возражений
- Тренду 2020 - продажам через мессенджеры
Алексей Добрусин— стратегический маркетолог и основатель интернет-агентства Gedocorp детально объяснит:
- С чего начать: соцсетей или контекста
- Как в 2020 работать с аудиторией онлайн
Оксана Уланова— основатель проекта Финансовый ЗОЖ и спикер Скольково «Reality Talks» разложит по полочкам:
- Ключевые роли бюджета в бизнесе
- Как быстро научиться делать бюджет
- Повышение прибыльности на основании анализа бюджета
Всех, кто хочет превратить своё дело в успешный бизнес, приглашают принять участие в обучающей программе.
Формат — бесплатный и максимально комфортный. Занятия будут проходить раз в неделю. Теоретические занятия будут чередоваться с возможностью применить полученные знания на практике.
Важно: можно стать как слушателем всего курса, так и присоединиться к отдельному вебинару.
Важно лишь успеть до 10 августа заполнить заявку на сайте https://mybiz63.ru/services/obuchayushchiy-kurs-shag-k-biznesu-dlya-samozany
Всё о мерах государственной поддержки предпринимателей в Самарском регионе — на едином сайте mybiz63.ru и в социальных сетях:
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ИСТОЧНИК KP.RU