2020-08-05T11:15:01+03:00
Общество

Самозанятые Самарской области смогут пройти обучение у ведущих федеральных и региональных экспертов.

Можно стать как слушателем всего курса, так и присоединиться к отдельному вебинару.
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От мечты до бизнеса - один шаг. Для для самозанятых Самарского региона - это уникальный онлайн-курс для самозанятых «Шаг к бизнесу». Он стартует в августе 2020 в рамках нацпроекта по поддержке бизнеса . Пройдя его, участники под руководством ведущих федеральных и региональных экспертов смогут превратить свое хобби в рабочий и приносящий доход проект, станут профессионалами в своей сфере, а также смогут выстроить эффективную работу и поток продаж.

В программе курса:

Наталья Мартынова— руководитель бухгалтерской компании «Маржу» расскажет:

- Какие виды бизнеса подходят под НПД

- Как открыться и что делать с налогами

- О господдержке самозанятых

Елена Лукина— креативный директор и совладелец агентства брендинга и рекламы LENIN поделится:

- Секретами поиска и формулирования конкурентных преимуществ

- Почему большинство красивых фраз на баннерах и сайтах нельзя считать достоинствами компании

Владимир Якуба — известный по всей России бизнес-тренер по лидерству и продажам научит:

- Конкурентной разведке

- Вопросам, которые 100% нужно задавать клиенту

- Топ-5 безотказных техник отработки возражений

- Тренду 2020 - продажам через мессенджеры

Алексей Добрусин— стратегический маркетолог и основатель интернет-агентства Gedocorp детально объяснит:

- С чего начать: соцсетей или контекста

- Как в 2020 работать с аудиторией онлайн

Оксана Уланова— основатель проекта Финансовый ЗОЖ и спикер Скольково «Reality Talks» разложит по полочкам:

- Ключевые роли бюджета в бизнесе

- Как быстро научиться делать бюджет

- Повышение прибыльности на основании анализа бюджета

Всех, кто хочет превратить своё дело в успешный бизнес, приглашают принять участие в обучающей программе.

Формат — бесплатный и максимально комфортный. Занятия будут проходить раз в неделю. Теоретические занятия будут чередоваться с возможностью применить полученные знания на практике.

Важно: можно стать как слушателем всего курса, так и присоединиться к отдельному вебинару.

Важно лишь успеть до 10 августа заполнить заявку на сайте https://mybiz63.ru/services/obuchayushchiy-kurs-shag-k-biznesu-dlya-samozany

Всё о мерах государственной поддержки предпринимателей в Самарском регионе — на едином сайте mybiz63.ru и в социальных сетях:

facebook.com/mybiznes63;

instagram.com/mybiz63;

vk.com/mybiz63;

twitter.com/mybiz63

ИСТОЧНИК KP.RU

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