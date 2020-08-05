2020-08-05T11:17:31+03:00
Экономика

Предприниматели Самарского региона смогут воспользоваться льготными условиями при получении микрозаймов

Соответствующие изменения внесены в приказ
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Предприниматели получат льготные микрозаймыПредприниматели получат льготные микрозаймы
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Минэкономразвития смягчило требования к микрозаймам для МСП в рамках антикризисной поддержки. - Увеличен максимальный срок предоставления микрозайма для малого и среднего бизнеса до 5 лет, что снимет ограничение для МФО в связи с принятием мер по реструктуризации платежей заёмщиков - Микрофинансовые организации и региональные гарантийные организации будут смягчать параметры предоставления поддержки при действии на территории региона режима повышенной готовности или режима ЧС. К примеру, комиссия за пользование гарантией не будет превышать 0,5% годовых, размер обеспечения по договору поручительства РГО составит 80%. Вновь выдаваемые микрозаймы будут предоставляться на 2 года в связи с тем, что в период кризисных ситуаций СМСП необходимы ресурсы для оплаты текущих расходов - В целях развития кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность гарантийное покрытие увеличено до 95% - Будет оказываться помощь при выходе предпринимателей из кризисной ситуации или возобновлении деятельности после окончания срока действия режима повышенной готовности. Для этого при получении поддержки у СМСП допускается наличие просроченной задолженности по налогам и сборам, не превышающая 50 тыс. руб., а также задолженности по выплате заработной платы работникам, не превышающая 3 месяца. При этом данные параметры после кризиса останутся неизменными.

Соответствующие изменения внесены в приказ «Об утверждении требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам и фондам поручительств) и их деятельности» и в приказ о предоставлении субсидий на господдержку МСП в субъектах РФ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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