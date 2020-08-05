Рядом с Ж/Д вокзалом в Самаре автобус врезался в трамвай

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:29:16+03:00

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Сегодня рано утром, 5 августа, в областной столице произошло ДТП с участием общественного транспорта. На пересечении улиц Красноармейской и Спортивной столкнулись автобус, следовавший по 1-му маршруту, и трамвай № 4.

- Информацию передали службе аварийных комиссаров «Славком». Авария произошла в 7 часов утра, - рассказывают очевидцы в паблике «ДТП 163 Самара».

К счастью, обошлось без серьезных последствий. Никто не пострадал. На участке дороги, где все случилось, образовалась пробка, но сейчас движение восстановлено. Как предполагают жители, вероятно, столкновение произошло из-за того, что кто-то из водителей пытался проскочить на «красный».

ИСТОЧНИК KP.RU