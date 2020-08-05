2020-08-05T11:21:02+03:00
Общество

Самарцам рассказали, какие экономические специальности актуальны сегодня

Выучиться на профессионала по одной из них можно в Самарском финансово-экономическом колледже
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Студенты здесь получают востребованную специальностьСтуденты здесь получают востребованную специальность
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Вопросом, куда пойти учиться и какую специальность получить, задаются сегодня многие выпускники старших классов. В Самарском финансово-экономическом колледже получить профессию помогут по следующим специальностям среднего профессионального образования: экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), финансы, банковское дело.

Экономика и бухгалтерский учет – это деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию и по вопросам коммерческой деятельности и управления. Экономика и бухгалтерский учет – самая популярная экономическая специальность. Это и неудивительно: ни одно предприятие не функционирует без осуществления бухгалтерского учета. Специальность востребована для работы в любых государственных организация различных отраслей хозяйства; предприятий малого и среднего бизнеса; финансовых организациях: налоговые инспекции, страховые агентства, пенсионные фонды; а также в банках, инвестиционных фондах

Сроки обучения:

Очно (на базе 9 классов) – 3 года 10 мес.

Заочно (на базе 11 классов) – 2 года 6 мес.

Присваиваемая квалификация

Очно – бухгалтер, специалист по налогооблажению

Заочно – бухгалтер

Финансист – это высококвалифицированный специалист, который является обладателем всесторонних знаний в сфере финансов, контроля, прогнозирования, анализа рынка. Он должен уметь инвестировать деньги так, чтобы они не только отрабатывали себя, но и приумножались в размере

Сколько учиться?

Очно (на базе 9 классов) – 2 года 10 мес.

Очно (на базе 11 классов) – 1 год 10 мес.

Заочно (на базе 11 классов) – 2 года 6 мес.

Присваиваемая квалификация

Финансист

Где работать?

Государственные (муниципальные) учреждения

Финансово-экономические службы органов государственной власти и местного самоуправления

Коммерческие организации

Аудиторские фирмы

Инвестиционные фонды

Банки

Банковское дело одна из самых перспективных специальностей с позиции построения карьеры. Работа с клиентами, активные продажи, претензионная работа, кредитование, работа с ценными бумагами, осуществление валютного контроля. Профессия банковского работника считается одной из престижных на рынке труда

Сроки обучения

Очно (на базе 9 классов) – 2 года 10 мес.

Присваиваемая квалификация

Специалист банковского дела

Где работать?

Безусловно, классическая банковская операция – кредитование, но большинство из финансовых организаций выполняют разные операции, проводят обслуживание различных сегментов клиентов. В любой организации такие отделы, как инвестиционный, кредитный, операционный, фондовый, маркетинговый не обойдутся без банкиров

Все выпускники колледжа востребованы и по окончании обучения не остаются без перспективной высокооплачиваемой работы, при этом они могут выбирать из нескольких предложений наиболее интересную для себя сферу деятельности.

Сайт - http://www.fa.ru/fil/samara/pk/Pages/Home.aspx

ВКонтакте - https://vk.com/club148593933

Инстаграм - filial_samfek

ИСТОЧНИК KP.RU

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