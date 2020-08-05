В Самаре может пройти "гаражная амнистия"

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:45:26+03:00

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В Самарской области может пройти "гаражная амнистия". Соответствующий законопроект сейчас разрабатывают на федеральном уровне. Основная цель закона - урегулирование вопросов с правами граждан на гаражи и земельные участки под ними. Для Самарской области вопрос актуален, у нас есть целые гаражные массивы, которые никак не зарегистрированы и люди просто боятся потерять свою собственность здесь. При этом приобрести права на гараж, расположенный в красной зоне теплосетей, например, не получится.

- Граждане не могли оформить собственность на такие объекты из-за отсутствия правоустанавливающих документов, что породило большое количество фактически существующих, но при этом не оформленных в установленном порядке объектов. Внесенный в Правительство проект федерального закона регулирует вопросы правового положения и деятельности гаражных кооперативов, а также оформления прав на объекты гаражного назначения, - объяснил директор Кадастровой палаты по Самарской области Андрей Жуков.

Закон могут принять уже в 2021 году, и тогда гаражная амнистия продлится до 2025 года. Подтвердить свои права можно с помощью одного из документов: решение о распределении гаража, документы, подтверждающие внесение платежей за его эксплуатации, ранее полученные документы технической инвентаризации. Также особенный список документов может определить сам регион.

ИСТОЧНИК KP.RU